Itt vágták le a sertést, szarvasmarhát, most egymilliárdért bárki megveheti az egykori miskolci húskombinátot

A kételyek már akkor felmerültek, hiszen mégiscsak vegyi anyagot előállító gyárról volt szó. Ekkor még az fogalmazódott meg, hogy adják meg a lehetőséget az előkészítésre és ismerjék meg jobban, milyen vegyi anyagról is van szó. A következő alkalommal azonban fordult kocka, az akkori alpolgármester, Varga Andrea azt mondta:

A projekt révén a környezetre veszélyes tevékenység folyhat. Valós veszély lehet...

Arra kérte a képviselőket, hogy mindezt vegyék figyelembe a döntéskor, mérlegeljék a döntés súlyosságát. A szavazáskor valamennyi a közgyűlésen jelenlévő – szám szerint 23 – képviselő nemmel szavazott, azaz egységes véleményt alkotott a vegyi gyár ellen.

Az etil-acetátról Az etil-acetát a karbonsavészterek közé tartozó szerves vegyület. Színtelen folyadék, jellegzetes szaggal. Az iparban oldószerként használják.

Gyengén poláris oldószer, amely illékony, viszonylag nem mérgező és nem higroszkópos. Lúgok hatására könnyen hidrolizál ecetsavra és etanolra. A folyamatot – a szappanfőzéshez hasonlóan – elszappanosításnak nevezzük, hiszen az etil-acetát és a szappanfőzéshez használt zsírok és olajok is észterek.

Az etil-acetátot úgynevezett Fischer-észterezéssel állítják elő, ecetsav és etanol reakciójával, általában savas katalizátor – például kénsav – jelenlétében. Előállítható acetaldehidből is alumínium-etilát katalizátorral.

Főként oldószerként és hígítóként alkalmazzák olcsósága, kevéssé mérgező volta, valamint szaga miatt. Gyakran használják például áramköri lapok tisztítására és egyes körömlakklemosókban is (utóbbi célból az aceton és acetonitril is elterjedt). A kávébab és tea koffeinmentesítését is ezzel az oldószerrel végzik.

Mivel csak néhány műanyagot old, ezért műanyagok tisztítására, zsírtalanítására is használható (például műanyag ablakkeretek). Legnagyobb mennyiségben a lakk-, festék- és ragasztógyártásban használják. A világ etil-acetát-termelését becslések 1,5-2 millió tonnára teszik.

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. A bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Vegyi gyár nem kellett, eladó a terület

Etil-acetát-üzem tehát nem épül a volt húskombinát helyén: a terület eladóvá vált nettó 990 millió forintért.

"Miskolc ipari körzetében két helyrajzi számon lévő kivett üzem megnevezésű 6256 négyzetméter (Fonoda utca 23.) és kivett telephely 4120 négyzetméter (Fonoda utca 25.), mely egyéb ipari, gazdasági zóna elnevezést kapta. A Miskolci Húsipari Vállalat működött régen a területen. Az épületek nagy része bontásra került, néhány épület váza még fellelhető. A területen minden közmű megtalálható, de a vezetékeket ellenőrizni kell. Iparvágány is rendelkezésre állt (újra ki lehet építeni) a gyár működésekor, ez a vasúti szállítást biztosította. A területen termálkút is található, a teljes fűtési igényét kielégítheti. A területet az M30 -as gyorsforgalmi útról a felsőzsolcai kihajtónál lehajtva a centrum irányába tartva pillanatok alatt elérjük."

További videós tartalmainkat megtekintheted YouTube csatornánkon!