Miskolci építész az Oscar-díjas film hőse?

A brutalista film a tavalyi esztendő nagy durranása volt a mozikban; Magyarországon is, annál inkább, mivel főszereplője egy magyar építészmérnök, akit a holokauszt drámája szakít el hazájától (a történet itt, a második világháború végén, illetve után kezdődik a mozivásznon), és az Egyesület Államokba viszi, hogy ott próbáljon új életet kezdeni, új karriert, majd élete végéig küzdjön az átélt tragédiákkal, a kitaszítottság, a meg nem értettség, az idegenség érzéseivel. Ezeknek a harcoknak egy részét meg kellett vívnia saját valóságos életében Böhm Viktornak is, aki Miskolcon kezdte az 1920-as években tervezői pályáját, hogy a végén Amerikában fusson be és számos áruházat, kórházat tervezzen a tengeren túl. A borsodi megyeszékhelyen sajnálatosan kevés épület (zömmel lakóház) maradt csak a miskolci építész után.

A filmbeli építész (Adrian Brody alakításában) és a valóságos Böhm Viktorról szóló miskolci könyv

Miskolci építész az Oscar-díj „árnyékában”

A filmbeli Tóth László kitalált alak. Szemben vele a mi hősünk, Böhm Viktor (más írásmóddal Bőhm) a múlt század legelején született a borsodi megyeszékhelyen, majd az 1920-as, 30-as években a korszakban épp kialakuló modernista építészetnek lett egyik első és jellegzetes képviselője hazánkban, illetve szűkebb pátriájában. Több épületet tervezett Miskolcra, amelyek közül még néhány ma is áll: zömmel lakóházak (a Népkertnél, a Görgei utcában, a Csengey utcában). Később a második világháborút megelőzően vészterhessé váló helyzetben, sok százezer sorstársához hasonlóan, neki is menekülnie kellett hazájából.

Az Egyesület Államokba került, ott megküzdött az elfogadás-befogadás, a szakmai érvényesülés démonaival, mígnem a hatvanas évekre elismert tervezővé tudott válni a tengeren túlon is. Tervei nyomán jónéhány kereskedelmi és egészségügyi funkciójú épület létesült Amerika-szerte. Ezek soráról, szakmai értékeléséről olvashatunk Lovra Éva két éve megjelent, A miskolci modernizmustól New Yorkig: Bőhm Viktor építészete című olvasmányos könyvében.

Tóth Viktor építész vezetésével beszélgettek miskolci szakemberek Böhm Viktor és „a brutalista” Tóth László sorsának párhuzamairól

