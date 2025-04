Újabb nagy „dobásokra” készülünk Miskolcon!

„A DVTK nekem szerelem, szenvedély, örök!”

- Az alpolgármesteri munkájával a DVTK hangja szerep hogyan egyeztethető össze?

- A DVTK nekem szerelem, szenvedély, örök! Amikor Tóth-Szántai József polgármester úr felkért, hogy legyek a helyettese, ez is téma volt, de a jogi környezet is a segítségemre sietett. A főállásom melletti DVTK-s feladatom (szenvedélyem) előadói tevékenységnek minősül, így a kettőt lehet egyszerre végezni. Nem is szívesen választottam volna.

- Beszéljünk a főállásáról! A polgármester vezetésével zászlójukra tűzték a közrend javítását, elégedett a jelen helyzettel?

- Amíg egyetlen egy bűntény, cselekmény van, ami a városlakók, az ide látogatóknak nem jó, kárt okoz vagy veszélyezteti őket, addig az eredménnyel nem lehetünk elégedettek. Azt is el kell ismerni, hogy nagyon sok eredményt sikerült letenni az asztalra. Az országban elsőként vezettük be a járatkísérőket, a köznyelvben inkább járatseriffként ismert rendszert a tömegközlekedési eszközökön, amely már eddig is szép eredményeket hozott.

Az interjúban az alábbi témákról olvashatnak

A DVTK helyzetéről

A járatsheriffek munkájának eredményeiről

Vannak-e no-go zónák a városban

Mi lesz a rossz minőségű utakkal, kátyúkkal

A megyeszékhely tisztaságáról

A „galambtalanítási” programról

A város zöldítéséről és a Bükkhöz való kapcsolatáról

Az iparűzési adó alakulásáról

Az avasi siklóról

A Diósgyőri Vár szerepéről

Miskolc jövőjéről

Hatékony járatseriffek

- Milyen számaik vannak?

A járatseriffek kilenc körözött személyt fogtak el, több ezer esetben történt intézkedés.

- Milyen további intézkedések várhatóak?

- Hála Istennek nagyon jó a kapcsolatunk a rendőrséggel,

fejleszteni kezdtük a rendészetet, azt szeretnénk, ha minden egyes önkormányzati választókörzet saját városi rendészeket kapna. Folytatjuk a kamera-rendszer bővítését. Szeretnénk, ha az Újgyőri főtéren saját rendőrőrs létesülne.

- Mikor?