Hová mennél majálisozni Borsodban? Sztárparádé vagy inkább retró? Íme a kínálat!

Miskolcon már reggel 10 órától felpezsdül a hangulat: mazsorettek, fúvósok és mesés felvonulás nyitja a napot a Majális parkban. A színpadon egész nap váltják egymást a fellépők: a Batyu Színház „Boszorkánykonyhája”, a KÖDMÖN Táncegyüttes és a Vadkelet zenekar is szórakoztatja a közönséget. Estére igazi sztárparádéval zárul a nap: Takács Nikolas és Radics Gigi ad koncertet. Kicsiket és nagyokat egyaránt vár a vidámpark, ugrálóvár, lézerharc, arcfestés, valamint gasztronómiai és kézműves vásár is. Ráadásul az MVK ingyenes rásegítő járatokat indít, valamint kisvonat is segíti a feljutást a Majális parkba, teljesen díjmentesen!

Összegyűjtöttük Borsod-Abaúj-Zemplén majális programjait

Fotó: Vajda János

Dupla Kávé, hogy bírjuk a majális tempóját

Szikszón a városi uszoda udvara lesz a jókedv központja. Már reggel 8-kor indul a főzőverseny, és a nap során nem maradhat el a májusfa-állítás sem. Az Agyagbanda húzza a talpalávalót, majd délután Dupla Kávé koncert koronázza meg a napot. Várudvarban is lehet mulatozni a munka ünnepén, mégpedig a szerencsi Rákóczi-vár udvarában, ahol ugrálóvár, arcfestés, kézműveskedés és ügyességi játékok várják a kicsiket. Fellépnek óvodások, iskolások, énekkarok és a Szikra Tánciskola is. A napot a Star Deluxe zenekar élő koncertje zárja.