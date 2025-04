Jó hírek a leégett fürdőről

A fürdő dolgozói múlt szerda óta gőzerővel súrolnak, takarítják a tűz utáni romokat. A változás látványos, a belső medenceteret egy hét alatt kitakarították, már csak az óriási törmelékkupacokban van nyoma az április 10-ei tűz pusztításának, és itt-ott a csempéken, amik a földre hulló izzó törmelék miatt sérültek meg - számolt be a Tiszaújvárosi Krónika a leégett tiszaújvárosi fürdő állapotáról.

A leégett fürdő területén megkezdték a helyreállítást | Forrás: Tiszaújvárosi Krónika/Facebook

A tűz keletkezésének okát még vizsgálják, tart még a károk felmérése is, de ahol lehet, már megkezdték a helyreállítást is a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben. A fiziko- és balneoterápiás részlegben kedd óta lehet igénybe venni a kezeléseket. A külső gyógyvizes medencét egyelőre csak a Tisia Hotel vendégei tudják használni, május 5-étől tervezik megnyitni a lakosság előtt is.

A leégett fürdő állapota

Április 10-én kigyulladt a gyógyfürdő tetőszerkezete Tiszaújvárosban, a Szederkényi úton. A tűzesethez Tiszaújvárosból, Mezőcsátról, Miskolcról és Hajdúnánásról vonultak ki a hivatásos tűzoltók.

A lángok elfojtását követően a tűzoltók kétórás váltásban, egyfajta ügyeleti rendszerben a helyszínen maradtak a biztonság kedvéért. Harminc ember mentettek ki az épületből. A kigyulladt strandfürdő épületéből egyébként 30 embert menekítettek ki. Személyi sérülés szerencsére nem történt.