Kövér László: „Ukrajna kívülről nagyon befolyásolható és soha nem fogja figyelembe venni a magyar nemzeti érdekeket”

Kövér László azt is megemlítette, hogy a világ legnagyobb termőföldjei Ukrajnában vannak

Ukrajna termőföldjei a harmada az unió összes tagállamaiban megtalálhatóaknak, amelyek azonban olyan külföldi gigacégek tulajdonában vannak, amelyeknek a székhelye sincs Ukrajnában bejegyezve. Legtöbbjük Luxemburgban, Cipruson, vagy egyéb adóparadicsomban vannak nyilvántartva. A támogatásokkal valójában még csak nem is az ukrán gazdákat támogatná ezzel a szervezet, hanem ezeket az óriáscégeket.

A közbiztonsági buktatók

A közbiztonságot tekintve kifejtette, hogy a kilencvenes évek elején és közepén a világ, így Magyarország egyik fő közellensége az orosz ajkú bűnözés volt. Azért hívták annak, mert bár orosz nyelven beszéltek, de főként ukránok voltak. Hazánkban volt egy Szemjon Mogiljevics nevű keresztapa, aki Magyarországon állomásozott egészen 1998-2000 közötti időszakig és a mi első kormányunk szorította ki sikerrel - mondta Kövér.

Amikor jelenleg 800 ezer ember áll fegyverben reguláris erőként Ukrajnában és jóval több fegyver van kint, akkor kérdéses, hogy ha a várva várt tűzszünet bekövetkezik, mi lesz ezekkel a kint lévő fegyverekkel, ami jelen pillanatban az ő kezükben van, kiknek a kezébe fog kerülni.

Ha visszagondolunk a kilencvenes évekre, talán nem alaptalan az a félelem, hogy az ukrán szervezett bűnözés, a maffia, az alvilág meg fog erősödni és miután mi vagyunk a közvetlen szomszédságban, az első hely ahova megpróbálja kiterjeszteni befolyását, az Magyarország lesz.

Politikai ellenérvek

Az Európai Unió jelenleg megpróbálja átírni, kicselezni, elvitatni a vétójogot egyes tagállamoktól és átírni a többségi döntéshozatali mechanizmust. A döntésekben, amik ide tartoznak, a tagállamok 65 százalékát kell képviselnie és a tagállami összlakosság 55 százalékát ahhoz, hogy egy minősített többség létrejöjjön. Ha az eddig is a dominanciára törő francia, német és lengyel politikusok mögé majdan Ukrajna is beáll, mint egy nagyon komoly lélekszámú tagállam, akkor gyakorlatilag ez a négy ország bárkit le tud nyomni pusztán a minősített döntéshozatalon keresztül. Márpedig most Ukrajna kívülről nagyon befolyásolható és soha nem fogják figyelembe venni a magyar nemzeti érdekeket - zárta gondolatait a házelnök.