Ilyen körforgalom hozhatna enyhülést? A turbó helyett, vagy az egyetemnél?

A Hassel-kör koncepciója 2021 óta ismert, jövőre kezdik meg az első ilyen körforgalom építését a svédországi Uppsalában. Mint olvasható, „az új kialakítás előnye, hogy a sofőröknek az áthaladás során nem kell sávot váltaniuk. Egy sávban hajtanak be a körforgalomba, és ugyanabban a sávban is hagyják el, miközben a sávok nem keresztezik egymást.” Tegyük hozzá, ez mint célkitűzés lényegileg igaz az úgynevezett turbókörforgalomra is, amit a borsodi megyeszékhelyen közlekedőknek is van szerencséjük ismerni immár harmadik esztendeje.