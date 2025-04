Robotfűnyírók és a legmodernebb parkgépek roadshow-ja Miskolcon - képek, videó

A zöldítés nemcsak szlogen, hanem stratégiai irány

Csordás László azt is elmondta, hogy a városüzemeltetés jelenleg is használ elektromos takarítógépeket és van tapasztalatuk robotfűnyíróval is, hosszú távú céljuk pedig a géppark korszerűsítése.

Vannak már ilyen gépeink – például teljesen elektromos takarítógépünk és robotfűnyírónk is – így nemcsak látjuk, hanem tudjuk is, hogy ezek a technológiák valóban működnek. Ez a bemutató számunkra lehetőséget jelent arra, hogy ezeknek az eszközöknek a legújabb változatait kipróbáljuk, és megértsük, mire képesek. A mi szempontunkból ez kulcsfontosságú, hiszen Miskolcon mintegy ötmillió négyzetméternyi zöldterületet kell karbantartani. Egyre kevesebb a kézi munkaerő, ezért elengedhetetlen a professzionális, gépesített megoldások alkalmazása.

A Városgazda jelenlegi flottájában jelenleg is 16 traktor dolgozik, de a Miskolci Városgazda hosszú távú célkitűzése a géppark folyamatos megújítása és zöldítése.

Ez nemcsak a fenntarthatóság, hanem a munkaerő-hatékonyság és az üzemeltetési költségek szempontjából is előnyt jelent. A környezettudatosság és a hatékony munkavégzés nem zárják ki egymást – sőt, kiegészítik egymást. Ez a jövő. És öröm számunkra, hogy Miskolcon is bemutatkozhatott ez a jövő

– zárta gondolatait az ügyvezető.

