Kis híja volt, hogy Bobby Ewing autója ráhajtson egy keresztes viperára

Magyarországon a Zempléni-hegységben és a Tiszaháton, valamint a Balatontól délre, Somogyban él keresztes vipera, de a legtöbbjük a Zemplénben található. A hüllő toxinjai marás esetén komolyabb tünetekhez, szélsőséges esetben halálhoz is vezethetnek. Tóth Kornél évekig keresgélte őket és járt utánuk naphosszat, most válogatás videót készített róluk. Cikkünkre kattintva ezt is megnézheti.

Zemplénben van a legtöbb keresztes vipera

Fotó: MW