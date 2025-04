Van kiút a kapcsolati erőszakból, csak meg kell tenni az első lépést!

A Miskolci Rendőrkapitányság Törd meg a csendet! A biztonságod a tét címmel szervezett rendezvényt, amely a kapcsolati erőszak áldozatainak és a velük napi kapcsolatban álló szakembereknek nyújtott segítséget, tájékoztatást.

A kapcsolati erőszak volt a fókuszban

Fotó: Vajda János

A legfontosabb üzenet a kapcsolati erőszak elszenvedőinek, hogy senki nincs egyedül

Szeretnénk megmutatni, hogy ha valaki bármilyen módon kapcsolati erőszak részese – anyaként, feleségként, szülőként, gyermekként – akkor tudja, hogy nincs egyedül, vannak olyan szervezetek és hatóságok, akik támogatják a feljelentés pillanatától kezdve. Fogják a kezüket, és azt szeretnénk, ha elhinnék az áldozatok, hogy van kiút, csak meg kell tenniük a feljelentést

– hangsúlyozta a Béresné Buczkó Viktória rendőr százados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója. A program legfontosabb célja, hogy bátorítást és konkrét információkat adjon azoknak, akik nehéz helyzetben vannak, de még nem mertek segítséget kérni.

A kapcsolati erőszak elszenvedői nagyon nehezen teszik meg az első lépést

– nyilatkozta a bűnmegelőzés előadó a boon.hu-nak –

Nekik szeretnénk segíteni, hogy tudják, hová forduljanak. El kell indulni, mert rengeteg lehetőségük van lépni.

Segítő kezek várják a bajba jutottakat Miskolcon is, több helyen

Az áldozatok nincsenek tehát egyedül, Miskolcon is több szervezet és a hatóságok is készen állnak támogatni őket, és segíteni a szabad, biztonságos élet újrakezdésében. A rendezvényen több területről érkező szakértők tartottak előadásokat. A miskolci Áldozatsegítő Központ pszichológusa, Tóth Andrea, valamint a központ vezető koordinátora, Doszpoly Orsolya megosztották tapasztalataikat az áldozatokkal való közvetlen munkájukról. Az eseményen előadást tartott továbbá Deákné Dr. Benke Judit, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) igazgatóhelyettese, illetve Balázsfalvi Ágnes, az Avasi Területi Szolgáltatási Központ vezetője is.