Több sima hétköznapi csodánál, ami a 26-oson történt, erre nem volt felkészülve a kétségbeesett nő

A Jó Cselekedetek Napja a közösségi szolgálat éves nemzetközi napja, amely 2007-ben indult az izraeli székhelyű Ruach Tova nonprofit szervezet kezdeményezéseként. Az önkéntesség nemzetközi napja 2007-ben kezdődött. Küldetése, hogy egyesítse az embereket a világ minden tájáról abban, hogy jó cselekedeteket tegyenek másokért és a bolygóért. Mi a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplénben?

Az önzetlen jó cselekedetek mindenkinek bele kellene, hogy férjenek az életébe.

Fotó: MW

Bár segítő szervezetek sora elérhető azoknak, akik szükséget szenvednek bármiben, de a Vöröskereszt, vagy a szeretetszolgálatok mellett az egyén is sokat tehet. Akár tudatosan figyelünk erre a naptári eseményre, akár csak alapból vagyunk olyan típusú emberek, akik meglátják hol kél el a segítség, az biztos, hogy áprilisban több olyan cselekedet is történt, amikről pozitivitásuk miatt számoltunk be. Kiderült, hogy a borsodi emberek közül nagyon sokan szeretnek jót tenni másokkal.