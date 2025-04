Özönvíz és jégeső tarolt a borsodi településen - fotókkal, videóval!

A szomszéd település vezetése is segítő kezet nyújtott

A helyreállításban több szervezet és személy is kiemelkedő szerepet vállalt. Szabóné Tóth J. Judit, Boldva polgármestere személyesen járta körbe az esőben a települést, felajánlva segítségét. Gyurán Mariann jegyző is végigjárta Ziliz utcáit, hogy a helyszínen tájékozódjon a károkról. A hivatali dolgozók a gyors helyszíni intézkedések mellett az adminisztrációs feladatokkal is segítették a kártérítési és kárenyhítési folyamatok hatékonyságát. A Katasztrófavédelem szakemberei tanácsaikkal, valamint jelenlétükkel támogatták a helyi védekezést. Ziliz lakói közül is sokan kivették részüket a helyreállításból.