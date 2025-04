Harmadszor tért haza a játékbolt gömbje, de most már örökre

Igen, jól látják, ez az a gömb

Tavaly nyáron hozták el az említett garázsból az önkormányzati művészeti munkatársai, hogy 2025-re ajándékozás útján hivatalosan is a Miskolci Galéria állományába kerüljön: a kortárs képzőművészeti gyűjteménybe. A véletlen egybeesés révén, de kapóra jött, hogy Madarász Györgyi kurátorként beletervezhesse a gömböt az idén február 6-án megnyílt Enyém – Tiéd – Miénk, Fogyasztanak valamit? című kiállítás anyagába. A tetőtérbeli tárlathoz kapcsolódóan a gömb azóta ott trónol újdonsült konzolján a Galéria udvarán, a néhai Mese Cukrászda (anno hasonló módon megmentett) neonja és egy „Fűszer Csemege” felirat társaságában. (A kiállítás 2025. augusztus 24-ig látogatható hétfő kivételével 9-17 óráig.)

– Az Alkotóházba vittük rendbehozni, majd onnan ide a galériába, utánfutón. Jópáran utánunk is kiáltottak az utcán, mosolyogva, amire mi azt válaszolhattuk: igen, jól látják ez az a gömb! – mesélte a Boon.hu-nak Tóth Ferenc, aki az intézményben a rekonstrukció munkálatait irányította. Mint elmondta és megmutatta, a váratlanul nehéz szerkezet részben fémből, részben műanyagból áll, de ma már nem tudni pontosan, ebből mi az, ami változatlanul őrződött meg az eredeti berendezésből, és mit alakított, javított rajta a későbbi gazdája (lehet, semmit).

A kristályszerű felületet fémvázon lévő, színes matricával fedett lapocskák adják, a fémtengelyen belül található az elektromos motor, ami ma is hajtja, azaz forgatja a méteres billiárdgolyót, és áram kell a fényekhez is. Hogy – mint mostanában is, a tárlat idején, esténként a galéria udvarán – világító kék-piros-sárga színekben pompázhasson a játékbolt mindent túlélt gömbje.