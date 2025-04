Zéró tolerancia 23 perce

„Csak egy kortyot ittam” – ha koccint húsvétkor, és autóba ül, nem csak a jogsija ugorhat!

Akár egy pohár bor vagy egy korsó sör is elég lehet ahhoz, hogy ne legyen biztonságos vezetni. Az ittas vezetés nemcsak életveszélyes, hanem súlyos jogi és anyagi következményekkel is jár. Két pohár bor után akár még másnap is jelezhet a szonda.

Ne kockáztassunk! Fotó: sonline.hu / Lang Róbert

Hiába a figyelmeztetések és az ellenőrzések, sokan ülnek ittasan a volán mögé, veszélyeztetve ezzel a maguk és mások életét. Tavaly húsvétkor is sok sofőr bukott meg az ellenőrzéseken – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság statisztikáiból. A tavalyi ünnepi időszakban az ellenőrzött sofőrök közel egyharmada fogyasztott alkoholt vezetés előtt, és a lefüleltek több mint fele ellen büntetőeljárás is indult. Az ittas vezetésen nem csak a nemcsak a jogosítványunk, hanem az anyagi biztonságunk és mások élete is múlhat. Magyarországon a zéró tolerancia van, ha alkoholos állapotban ülünk a volán mögé, bizonyos határérték felett már nem szabályszegést, hanem bűncselekményt követünk el. Magyarországon zéró tolerancia van, bizonyos mennyiség felett már nem szabálysértés, hanem bűncselekmény az ittas vezetés

Az ittas vezetés következménye nem csak a jogsi elvesztése Az ittas vezetés következményei messze túlmutatnak a jogosítvány bevonásán. Aki ittasan balesetet okoz, nem csak a vezetői engedélyét kockáztatja, hanem a biztosítói kártérítést is elfelejtheti. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2024-ben összesen 844 olyan baleset történt, amelynek ittas vezető volt az okozója, és ezek csak a személyi sérüléssel járó balesetek. Az esetek többségében autósok voltak az elkövetők, de előfordultak motoros és kerékpáros balesetek is.

Börtönbe egy pohár bor miatt? A törvény alapján az ittas járművezetőt minimum egy hónapra, de akár 10 évre is eltilthatják a vezetéstől. A jogosítvány visszaszerzése pedig utánképzéshez kötött. Ha pedig a baleset sérüléssel jár, akár szabadságvesztés is kiszabható. És ha mindez nem lenne elég, az anyagi károkat sem ússza meg a vétkes sofőr. Hiába kötöttek bármilyen jó casco biztosítást az ittasan kárt okozó vezető járművére, a biztosítási feltételek 0,8 ezrelék feletti véralkoholszint felett szinte minden esetben kizárják a kártérítést – hívta fel a figyelmet dr. Kozma Gábor, az Insura.hu biztosításközvetítő portál vezérigazgatója. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) ugyan megtéríti a vétlen fél kárát, de ezt az összeget utólag a biztosító visszaköveteli az ittasan vezető sofőrtől. És még rosszabb a helyzet, ha az autóra nem volt érvényes kötelező biztosítás: ilyen esetekben a károsult ugyan kap kártérítést a kártalanítási számlából, de ezt is teljes egészében behajtják az üzembentartón. Mikor lehet újra vezetni alkohol után? Ez az egyik leggyakoribb kérdés, és az egyik legnehezebben megválaszolható is. Az alkohol lebontása személyenként változó, függ a testsúlytól, kortól, nemtől, a máj állapotától, de még az elfogyasztott ital típusától is. A véralkoholszint a fogyasztást követő 60-90 percben éri el a csúcsot, majd a szervezet lassan elkezdi lebontani. Az alkohol felezési ideje körülbelül öt óra, azaz ennyi idő alatt csökken a véralkoholszint a felére. Akár egy este iszogatás után másnap még mindig kimutatható lehet az alkohol, különösen a légalkoholmérő szondák által, amelyek 24 órával később is jelezhetnek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!