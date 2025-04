A borsodi háziorvos titkos tippjei: így fogyhatsz a húsvéti menüvel

Húsvét hosszú hétvégéjére szinte minden családban készülődnek. Fontos ünnep ez a keresztényeknek mindenhol a világon, így hazánkban is. Az ünnepkör tiszteletére kikerülnek a szebbnél szebb dekorációk, de ami még talán ennél is fontosabb, az a húsvéti menü összeállítása és elkészítése. A magyar tradíciók szerinti kötelező elemek nagy része akár egy fitnesz diéta részei is lehetnének, azért akad közöttük olyan is, amivel jobb, ha csínján bánunk. Orvost kérdeztünk erről.

A húsvéti menü egyik legfontosabb eleme a minőségi sonka.

Fotó: MW

Ahogy karácsonykor, és más nagy családi ünnepeknél alapvetően a mértékletesség az, ami nagyon fontos. Bár nehéz ellenállni a megpakolt húsos tálaknak, vagy a pogácsa halmoknak, érdemes megpróbálni. Dr. Székely Aranka, Alsózsolcán praktizáló háziorvos beavat minket abba, hogyan maradhatunk fittek és tehetünk jót a testünknek akár még húsvétkor is.