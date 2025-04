Nem tudod mi legyen a húsvéti menü? Mi segítünk

Borbás Marcsi, a Gasztroangyal című tévéműsor műsorvezetője, körbejárta az országot, hogy felkeresse a legkülönlegesebb recepteket. Most azt is megosztotta, mit készít nagypénteken, illetve húsvétkor.

Kihívás tud lenni a rohanó világban az ünnepi menü kitalálása. Mi segítünk, hogy a húsvéti ne jelentsen gondot.

Fotó: Karnok Csaba

Fontosak számára a hagyományok

Többször hangsúlyozta már, hogy fontosak számára a hagyományok, hogy kövesse szülei, illetve nagyszülei szokásait, ezt is építi bele az étkezési szokásaiba is. Nagypénteken húsmentes menüvel készül, húsvétkor pedig szívesen készít bárányt. Hogy mi lesz a pontos menü, vagy kíváncsi egyéb hagyományos húsvéti receptekre is, akkor azt a mindmegette oldalán tudja elolvasni ITT.