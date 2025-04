Wellnessben vagy nagy családi körben jobb a húsvét? Van még, aki locsolkodik?

A húsvét már nemcsak a hagyományos ünneplésről, hanem a pihenésről és az utazásról is szól. Régiónk továbbra is kiemelt úti célnak számít, hiszen – ahogyan azt Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke is hangsúlyozta – a magánszálláshelyek, panziók és szállodák szinte telt házasak a húsvéti hétvégén.

Mindenki máshogy ünnepel. Húsvét van, ahol hagyományos, van, aki inkább elutazik

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Haon

Húsvétkor is kiváló úticél régiónk

Borsod-Abaúj-Zemplén kiváló lehetőségeket kínál az aktív turizmusra és a wellness kikapcsolódásra egyaránt. Nagyon kedvelt továbbra is a desztinációnk, húsvétkor kiváló időjárás várható az előrejelzések szerint. Ha valaki most kap kedvet az utazáshoz, közvetlenül a szállásadóknál még találhat last minute lehetőséget

– mondta el Bágyi Péter, hozzátéve, hogy kirándulásra, termálfürdőzésre, hegyi kerékpározásra és túrázásra is tökéletes idő várható.