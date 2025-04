Matyó hagyományokkal is ismerkedhettek a legkisebbek Mezőkövesden - képek, videó

Húsvét hétfőn a Mezőkövesd Hadas városrészében megrendezendő fesztiválon néptáncbemutatókat, kézműves kirakodóvásárt, hímes tojás készítő műhelyt és mesterségbemutatókat kínáltak.

Húsvét alkalmából a legkisebbek is ismerkedhettek a matyó hagyományokkal

Fotó: Galambos Eszter

A húsvét jó alkalom a hagyományőrzésre

A mezőkövesdi húsvéthoz ma is hozzátartozik a kifújt, matyó mintás hímes tojás. A matyó motívumokat most a gyermekek is elsajátíthatták a programon tartott kézműves foglalkozáson. Bajzáth Jánosné tanította a festés technikáját és segítette a gyermekeket az alkotások elkészítésében.