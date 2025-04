Kézműves családi napot rendeztek a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban - képek, videó

A húsvét jó alkalmat biztosított egy kis versengésre is, ezért locsolóvers megírására buzdította az egyesület a legkisebbeket és ennek a művek értékelése, az eredmények kihirdetése is a program keretein belül zajlott le.

A húsvét alkalmából szervezett programon a legkisebbek is jól szórakoztak

Fotó: Vajda János

A húsvéti kézműveskedés már hagyomány

„Ezt a programot minden húsvétkor megrendezzük. Jelenleg nemezes foglalkozást tartunk gyermekeknek és felnőtteknek, utána mézeskalács készítés következik, de a délelőtt folyamán már volt csuhézás, agyagozás és textilbaba készítés is. A színpadra két programot is szerveztünk, interaktív néphagyományőrző játékokat játszottak a legkisebbek Sinka Tímeával és Novák László citerajátékát is meghallgathatták a látogatók. Az egyik kézműves mesterünk hobbija az íjászat, ezért erre is lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számára” – mondta el kérdésünkre Gergye Zoltán a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke, majd hozzátette, hogy a locsolóversíró pályázat eredményhirdetése is megtörtént a nap folyamán.