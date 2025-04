Húsvéti kavalkádra várták a családokat a Szent István térre - képek, videó

A húsvét alkalmából szervezett kavalkádon kicsik és nagyok is jól szórakozhattak.

A húsvét jó alkalom arra, hogy a családok együtt legyenek

Fotó: Vajda János

A színpadon zajló zenés-táncos előadásokon túl népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés és állatsimogató is várta az érdeklődőket.

A húsvét jó alkalmat kínál a családi programokra

Kissné Gonda Erika közművelődési szakember, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezője kérdésünkre elmondta, hogy igyekeztek az ünnepkörhöz szorosan kapcsolódó programokat szervezni, amely minden generáció igényeit kielégíti. Az egyik kuriózum az Ongai Néptáncegyüttes programja és az utána szervezett hagyományos vödrös locsolkodás.

„Nagy örömünkre rengeteg érdeklődő jött el. Nagyon sok gyermek van valószínűleg a hamarosan kezdődő Kalamajka Bábszínház műsorára jöttek. Délutánra is szerveztünk a számukra programot, a Mesekocsi nyuszikái produkció látható majd a színpadon 15 órától”- tette hozzá a szervező.

Nagyon várták a rendezvényt

Nagy Krisztina családjával látogatott ki a programra és pozitívan nyilatkozott a rendezvényről.

„Nagyon jó hogy ilyen kellemes idő van és a gyermekeknek nagyon fontos, hogy ilyenkor kimozduljunk. Nagyon vártuk ezt a programot már webkamerán néztük reggel a teret, hogy milyen szépen be van rendezve. Most értünk ki a térre, és fedezzük fel a lehetőségeket. A népi játszóházzal kezdünk majd utána a bábszínházat is megnézzük” – mondta el kérdésünkre Krisztina.