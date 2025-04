Egy meséből derül ki, Hét község neve honnan ered. Íme!

A boon.hu-n az utóbbi hetekben többször is foglalkoztunk különleges nevű településeink elnevezésének eredetével. Egyik cikkünkben Lak, Léh és Hét települések kerültek sorra. Most egy mesepályázat keretében is megelevenedik egy történet a név eredete kapcsán. Íme Hét község meséje.

Hét község meséje is helyet kapott a pályázati oldalon

Forrás: Hét Község

Egyszer volt, hol nem volt, talán igaz sem volt, létezik egy ősi monda, mely Hét község eredetét elmondja. A Németi hegy elejében, ahol a Sajó-folyó kanyarog sebesen, amikor még e mesés falu kietlen volt teljesen. Valamikor a tatárjárás idejében, hét család rejtőzött el eme nádas sűrűjében. E hét család alapította meg a falut, s megnyitották maguk előtt a kaput. Gyarapodtak is szépen, mint a felhők az égen. Rét, legelő volt az bőven, ki is használták azt bőszen. Művelte a falu apraja-nagyja, míg csak a káposzta lett minden család fő falatja. Aki nem a földet túrta, az a tehén tőgyét húzta. Ugyanis régen minden háznál volt kettő-három, s vitték a tejet a csarnokba télen- nyáron.

– így kezdődik Hét község meséje.