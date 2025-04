Hankó Balázs: A cél, hogy 2029-től egymillió szja-mentes édesanya legyen

Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtják végre. Júliustól 50%-kal nő a családi adókedvezmény, októbertől életbe lép a háromgyremekes anyák adómentessége, 2026. január 1-jétől már félmillió édesanya válik élethosszig szja-mentessé, a már meglévő négy vagy több gyermekes édesanyák szja mentessége után 2026. január 1-el már a negyven év alatti két gyermekes anyukák is szja-mentesek lesznek. Mindezek mellett a CSED és GYED is szja mentes lesz, és a 30 év alatti anyukák szja mentessége is a teljes jövedelemre kiterjed majd.

A gyermekes családok az elsők 2026-ban is! A célunk, hogy 2029-ben egymillió szja-mentes édesanya legyen Magyarországon

-nyilatkozta az Origonak Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter.

Az interjúban az alábbi témákról beszélt még:

- A 2010 óta tartó polgári kormányzás idején kétszázezerrel több gyermek született Magyarországon, mint az azt megelőző 14 évben.

- Ennek fő oka a gyermekvállalási kedv emelkedése, amely részben a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által kidolgozott családtámogatási rendszerre vezethető vissza.

- Ebben – a világon egyedülálló módon – ötvözik a családi adókedvezményeket a munkavállalással, így ösztönözve a gyermekvállalást.

- Cél, hogy 2029-ben egymillió szja-mentes édesanya legyen Magyarországon.

- Az egyetemi rendszer megújításának újabb szakaszát jelentő »Egyetemek 2030« programmal azt kívánja elérni a kormány, hogy 2030-ra legyen legalább egy magyar egyetem a világranglista száz legjobbja között.

