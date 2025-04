Két halálos áldozat a 26-os főúton történt balesetben - fotókkal, videóval

A nagy testvér mindent lát

Amikor évtizedekkel ezelőtt elindultak a valóságshow-k, még nem gondoltuk volna, hogy idővel mindent tudnak majd rólunk is. Ami egyszer felkerült az internetre, az bizony ott marad, gondoljunk bármit is. El sem hinné, miket találhat saját magáról, de ha meglátja, lehet, nem is akar majd tudni róla. A digitális szolgáltatók rengeteg adatot tárolnak. Hogy miket és hol? Olvassa el!