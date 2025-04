Fontos dolog módosult a magyar forgalmikban!

Változás a forgalmiban

Sokan bosszankodnak a rengeteg papírmunka, és az ezzel járó idegeskedés miatt gépjármű ügyintézésnél.

Ez a változtatás most elhozhatja a vágyott könnyebbséget és már 2025. április elsejétől el is tűnt a motorszám az új magyar forgalmikból. A jogalkotás tavaly év végén egy sokak által várt döntést hozott: 2025 április elsejétől Magyarországon új típusú forgalmi engedélyeket vezettek be, amelyek már nem tartalmazzák a járművek motorszámát vagy motorkódját. Ugyanakkor ezek az adatok továbbra is szerepelnek a járműnyilvántartásban és a műszaki adatlapokon, tehát az eredetiségvizsgálaton ezek ellenőrzése továbbra is kötelező – írja a totalcar.

Ha motort cserél, most már nem kell forgalmit is

A szakmai állásfoglalások szerint a motorszám a jármű egyedi azonosító jele maradt, és nyilvántartásba kell venni, vagyis ha ezek után valaki motort cserél az autójában, azt továbbra is köteles bejelenteni, de már nem kell új forgalmit vagy törzskönyvet csináltatnia. Utóbbiról ugyanis már tavaly eltűnt a motorszám, illetve a motorkód mező.

Így vélekednek erről a borsodiak

Én azt nem értem, hogy fogok például alkatrészt rendelni, ha már nem lesz benne a forgalmimban a motorszám. Úgy szoktam vinni magammal, megmutatom az eladónak és az alapján keresi meg nekem a megfelelő alkatrészt, mint például az olajszűrőt

- mondta Balogh Gergő, miskolci sofőr.

Eddig sem foglalkoztam vele, volt mindig olyan hely, ahova elvittem mondjuk eredetvizsgára, de elég rugalmasak voltak ahhoz, hogy ők sem foglalkoztak vele

– mondta Papp Adrián.

Én nagyon örülök neki, ha ez tényleg megkönnyíti, meggyorsítja majd az ügyintézést, akkor mindenképp. Így sem egyszerű, sok mindenre kell figyelni, de remélem ezután jobb lesz, ha valami van, legalább a forgalmit kihagyhatom az ügyintézések közül

– nyilatkozta Oláh Máté, ételfutár.

Egy éve volt körülbelül motorcserés az autó. Ha az ember mindent a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően csinál, akkor nagyon nagy szívás a egész. Nem tudom, ezután más lesz-e a helyzet, hiszen itt minden ügyintézés elég lassú, szerintem ha egy kicsit jobb is lesz, nem ezen múlik

– mondta Kovács Attila, taxisofőr.