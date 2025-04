„A legkülönfélébb, legkülönbözőbb, még a legellentétesebb emberi csoportosulásoknak is tudott vezetője, védelmezője, támogatója lenni..." - így búcsúzott Juhász Ferenc mindszenti plébános Ferenc pápától

Ferenc pápa halála megrendítette a világot és minden jóérzésű embert, aki ismerte vagy elismerte a Szentatya tevékenységét és munkásságát.

Elhunyt Ferenc pápa

Juhász Ferenc pasztorális helynök, miskolc-mindszenti plébános hétfői szentmiséjén a következő szavakkal búcsúzott Ferenc pápától. Prédikációját változtatás nélkül közöljük.

Ferenc pápa vasárnap még a Szent Péter-bazilika erkélyéről áldotta meg a híveket

„Kedves hívek húsvét második napján, amikor Krisztus feltámadásának örömhíre bejárja a világot, egyben egy szomorú hír is nyilvánosságra került: meghalt Ferenc pápa. A 88. évében járó szentatya, az utóbbi hetek súlyos betegségét cipelve tegnap még a Szent Péter-bazilika erkélyéről –ahol bejelentették az ő megválasztását is, és ahol minden pápa bemutatkozik a megválasztása után– megáldott bennünket, Urbi et Orbi áldást adott. A városra és a világra szóló jókívánságaival üzent a médián keresztül, és kérte, hogy legyen béke. Érezni lehetett amint a kerekes székkel odatolták a Szent Péter-bazilika erkélyére, ahogy elhaló hangja ellenére is nagyon határozott és erős üzenettel fordul a világ népei felé. Felolvasták üzenetét, miközben ott ült és integetett a Szent Péter téren összegyűlt sok tízezer ember felé, akik között bizonyára mindenki azért volt a téren, hogy láthassa a pápát. Bár sejteni lehetett, mégsem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó találkozása övéivel. Elbúcsúzott, és a pápamobilba ülve körbejárt a Szent Péter téren összegyűlt hívek sokasága között, még egyszer – és most már tudjuk – utoljára köszöntötte, üdvözölte őket, és engedte hogy őt is köszöntsék."

Háromszor is találkozott magyarokkal

"Minden nemzet úgy tekinthet erre a pápára, hogy az övé volt. Minden ember, minden emberi szándék és törekvés úgy érezhette, hogy ott áll mögötte a Szentatya, Ferenc pápa. A legkülönfélébb, legkülönbözőbb, még a legellentétesebb emberi csoportosulásoknak is úgy tudott vezetője, védelmezője, támogatója lenni, hogy azt érezhettük: velünk van mellettünk áll, minket képvisel. Különösen mi magyarok, akik Európának ebben a térségében egészen különleges és egyedi jelenségként vagyunk, a szláv, a germán és a latin népek közé ékelődve, vagy inkább szorulva; egy maroknyi nép, amelynek egészen más a kultúrája a nyelvvel gondolkozásmódja, mentalitása, talán ezért is érzett velünk olyan atyai, testvéri, szolidáris közelséget a Szentatya, hogy pápaságának kimért idejében, háromszor is találkozott velünk magyarokkal. Eljött Csíksomlyóra és kétszer is Budapestre. Egyszer csupán néhány órára, ami azonban elég volt számára ahhoz, hogy megértse: mindazt amit rólunk magyarokról tartanak és terjesztenek, az egy hibás és hamis kép, ezért vállalta, hogy harmadszor is ellátogat hozzánk az Eucharisztikus kongresszus alkalmával, és három napon keresztül jelenlétével, jelenlétének áldásával megerősítette azt az utat amin járunk, áldását adta arra, ahogyan élünk."