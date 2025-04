Gyászol az egész világ: meghalt Ferenc pápa!

Benedek lemondása után választották pápává

Pápának elődje, XVI. Benedek 2013. február 28-i lemondását követően választották meg: pápai nevének a Ferencet választotta Assisi Szent Ferenc tiszteletére.

III. Gergely óta Ferenc pápa volt az első nem európai, aki a katolikus egyház élére került, továbbá ő volt az első jezsuita egyházfő.

Az én népem szegény, és én is közéjük tartozom

– mondta többször is. Papjainak mindig azt tanácsolta, hogy mutassanak irgalmasságot, apostoli bátorságot és tartsák nyitva az ajtókat mindenki előtt.

Ferenc pápa Magyarországon

2021. szeptember 7-én érkezett először Budapestre Ferenc pápa, akkor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét, a Statio Orbist mutatta be.

Ezt követően Szlovákiában folytatta útját. Másodszor 2023. április 28-30. között járt a magyar fővárosban, akkor a Kossuth téren mutatott be misét.

Akkor a Vatikánba tartóvisszaúton az őt kísérő újságíróknak azt mondta, szívesen visszatérne Magyarországra, hogy „több időt szenteljen a magyaroknak”.

Ferenc pápa már 2019-ben is találkozott a magyarsággal, június elsején a közösség egyik legfontosabb Mária-kegyhelyén, Csíksomlyón mutatott be szentmisét.

2023-as látogatása során felidézte, hogy először az 1960-as években találkozott magyarokkal Chilében, tanulmányai alatt.

Hozzátette: Buenos Airestől mintegy húsz kilométerre volt egy iskola, melyet havonta kétszer meglátogatott, ezt követően került kapcsolatba először az Argentínában élő magyarokkal. Felelevenítette azt is, hogy egymás közti beszélgetésüket nem értette, ám két szót tisztán értett, ezek pedig a gulyás és a Tokaj szavak voltak. Ferenc pápa, mikor arról kérdezték, milyen nyelven beszélt budapesti látogatása során:

általában németül vagy angolul beszéltem. A magyar nyelvet Magyarországon kívül nem beszélik. Csak a mennyországban, mert azt mondják, örökké tart megtanulni

– mondta.