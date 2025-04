Így gyászolják az elhunyt egyházfőt vármegyénkben

Ferenc pápa több mint egy évtizeden át állt a római katolikus egyház élén, és közvetlensége, nyitottsága örökre emlékezetes marad talán még a nem hívők számára is. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye túlnyomórészt az Egri Főegyházmegyéhez tartozik. Többször is járt Ferenc pápa Magyarországon, és ezekre az alkalmakra a Főegyházmegye mindig különösen nagy figyelmet fordított. Nemcsak plébániák hívei, hanem számos fiatal is részt vehetett a pápai eseményeken. Legutóbb 2023-ban, amikor Ferenc pápa a Papp László Sportarénában találkozott tizenegyezer fiatallal. A Szentatya akkori beszédét, mellyel a magyar fiatalokhoz szólt, ITT olvashatják el. Az egri érsek közleményt adott ki néhány órával Ferenc pápa halála után.

Ünnep és gyász húsvét második napján

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ferenc pápa lelki üdvéért imádkoznak

Ternyák Csaba egri érsek közleményben kérte, hogy minden templomra és egyházi fenntartású intézményre tűzzenek fekete zászlót Ferenc pápa temetésének estéjéig, valamint mutassanak be szentmisét az elhunyt lelki üdvéért, melyre öt perces harangzúgás hívja a híveket.