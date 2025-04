Az Avasi Arborétumban tartottak vasárnap megemlékezést - fotók, videó

2003 óta helyi védettségű természetvédelmi területnek minősül, melyet a területen kihelyezett táblák is jelzik.

A legtöbb növényfaj örökzöld, több mint 600 nyitvatermő faj és fajta több, mint 1000 egyede található meg, más kontinensek jellegzetes fajai mellett számos, hazánkban őshonos fajok is fellelhetőek, köztük természetvédelmi szempontból védett fajok is. Cédrus, jegenyefenyő, lucfenyő, vörösfenyő faj és fajta, álciprus, boróka, tiszafa és tuja változatok. A fajok telepítésének célja volt a hazai, európai és más földrészek fajainak ismertetése, ezáltal a botanikai ismeretek gazdagítása az érdeklődők számára.