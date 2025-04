Eladható a város, na de pontosan kiknek is?

A podcast-sorozat aktuális vendége Fekete-Angyal Enikő volt, akinek meghívása már igazán kínálta magát. A városi önkormányzat (a választást követő) tavaly őszi átalakulása a megyeszékhely turisztikai cégénél is átalakulást eredményezett: más lett például a vezetője. Fekete-Angyal Enikő, mint akkor bemutatták, „közel három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a turizmus és utazásszervezés területén. Szakmai pályafutását marketingmenedzserként kezdte, majd 1998-ban megalapította a Globus Travel utazási irodát. 2021-ben a Globus Travel keretein belül útjára indította a LOVENORDHUNGARY DMC beutaztató üzletágat, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt partnere lett. Nem mellesleg a Bükki Kör elnöke. Január 1-től a Midmar Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója. De mi is ez a cég igazából? Ebbe is beavat a podcastban a mai beszélgetőtársunk. És abba a meggyőződésébe is, hogy szerinte eladható a város, mármint a borsodi megyeszékhely.

Eladható a város? – tettük fel a kérdést a miskolci turisztikáról szóló podcast-beszélgetésben Fekete-Angyal Enikőnek.

Fotó: Borbély Gergely

Eladható a város? Pénz, munka és akarat híján aligha

Kedvcsinálónak egy gondolatot idézünk:

– Szeretnénk Miskolcon turistákat vendégül látni. De valahogy el kell érni, hogy egyáltalán a potenciális turistáink mentális térképén megjelenjünk! Mondjuk, ha Dél-Lengyelországban, például Krakkóban üldögél egy polgár a nappalijában, és azon gondolkodik, hova menjen el a pünkösdi hétvégére a családjával. Vagy egyhetes nyaralásra. Vagy városlátogató programra. Akkor mit válasszon? Budapestet, Korfut, netán Egyiptomot? Vagy éppen Miskolcot...? Hogy ilyen döntési helyzetbe belekerüljünk, az komoly munkába és komoly pénzbe kerül. Ez a munka és ez az összeg akkor lesz meg, ha az adott városvezetés akarja...