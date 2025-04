A Búza téri dugó lassan túlér a Thököly utcán?!

A rossz hír az, hogy már baleset vagy például kátyúzási munkák sem szükségesek ahhoz, hogy a megyeszékhely frekventált pontjain végletesen elakadjon a gépjármű-forgalom. Kedden délelőtt információink szerint jószerivel semmi ilyesmi nem zajlott; eltekintve az olvasók által említett Szentpéteri kapui koccanástól. A dugó ma már „természetes” velejárója miskolci mindennapjainknak...

Dugóban rostokolva az északi tehermentesítőn...

Fotó: Balogh Attila

Dugó: két-három-tíz fázis a lámpánál

A még rosszabb hír: lehet ez még tragikusabb. Lehet? Vajon ha napjainkban a Búza tértől gyakorlatilag a Thököly utcáig, azaz a Győri kapuig ér a feltorlódott kocsisor, amely a munkakezdés időszakában szeretne keresztülhaladni a város belső övezetén (Sajószentpéter, a Zsolcai kapu, netán a Vörösmarty lakótelep vagy az Avas irányába), annak szimpla hétköznapokon is minden csomópontban legalább 2-3 piros lámpát kell kivárnia. Ha pedig esik az eső, mint a mai napon – akkor inkább tízet vagy még többet.

Még mindig dugóban rostokolva az északi tehermentesítőn...

Fotó: Balogh Attila

Amit megoldásnak hiszünk, az sem lenne megoldás

A kocsisor tehát, amint jelen cikkünk fotói – amelyeket munkatársunk készített (mobiltelefonnal), a kocsiban ülve, szélvédő mögül, maga is elakadván a vologdai dugóban – mutatják, a Szent Anna templom mögötti zebrától nézve előre és hátra is „a végtelenbe” nyúlt: azaz ameddig a szem ellát. A Thököly utca vonala, a Kőporos tízemeletes ház látható a nyugat felé néző képeken, keleti irányban pedig a Vologda–Ilona utcák kereszteződése. A templomdombról leérni mintegy 10-15 percbe telt, anélkül hogy különösebb ok látszott volna az autóforgalom elakadására. A dugó „természetesen” folytatódott tovább a Dózsa György útig, majd tovább a Szemere utcáig, aztán a Miskolc Plaza sarkáig. Onnan nagyjából a „szokásos” rendben lehetett hajtani a Búza téren át, így a Zsolcai kapu felé is; a Búza téri lámpák meglehetős biztonsággal osztják el és engedik át a nagyvárosi kocsitömeget. De mi lesz feljebb, mi lesz a kevésbé optimalizált forgalomirányítással rendelkező útszakaszokon, csomópontokban? Többek között az északi tehermentesítő kiszélesítése is szóba került az utóbbi években az önkormányzati tervezgetésben, ugyanakkor tudható, hogy a városházi szakemberek (építészek és közlekedésmérnökök) megalapozott szakvéleménye az, hogy helytelen volna tovább növelni a belvárosi úthálózat áteresztő-képességét. Merthogy az – mutatják a nemzetközi példák – sohasem megoldják és megszüntetik a dugó-problémákat. Hanem ellenkezőleg: bevonzzák szűk belvárosba a közúti forgalmat és hosszabb távon csak erősítik a végül megoldhatatlannak bizonyuló havária-helyzetet...