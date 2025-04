Az egész országban egyedül Miskolcon ehet ilyen különlegességet!

Arra a kérdésre, hogy hosszú távon tervez-e a Vigadó épületében működő Délidő séfje Miskolcon, a válasz határozott igen. Fenyves Balázs úgy fogalmaz: „otthonra találtam”. Az állandó megújulásról is csillogó szemekkel mesél, nem csak az étlap vonatkozásában, de a következő időszakban komoly terveik vannak az üzletvezetővel karöltve, heti tematikus esték megszervezésére, ahol az aktuális ízek harmóniában összefonódnak egy-egy kulturális eseménnyel.

A Délidő étteremhez tartozik egy hangulatos, 120 fő részére elegendő kerthelyiség is, ami a város legnagyobb közparkjára, a Népkertre néz. Ezen kívül továbbra is vállalják zárt körű rendezvények, esküvők szervezését, lebonyolítását is, már ami a cateringet, dekorációt illeti.

További érdekes írásokat is talál a boon.hu oldalon.