Oscar-gála Miskolcon

A válogatás keretében az év animációs film szenzációját, a világszerte több tucat díjat elnyert Áradást is a láthatja a közönség. 2025. április 17-19. 16:00 - Béke Art Moziterem Áradás Straume magyarul beszélő belga-lett-francia animációs film, 85 perc, 2024 (6 éven aluliak számára nem ajánlott) A macska magányos állat, ám amikor egy fekete macska otthonát váratlanul elönti és elpusztítja egy áradás, a túlélés érdekében kénytelen összefogni más állatokkal. A különféle fajok egy hajón utaznak át a végtelen víztengeren, és a kezdeti nézeteltéréseik ellenére muszáj összetartaniuk, mert csak együttes erővel maradhatnak életben. 2025. április 17-19. 19:00 - Béke Art Moziterem A szer The Substance magyarul beszélő angol-amerikai-francia horrorfilm, 142 perc, 2024 (18 éven aluliak számára nem ajánlott) Egy valaha híres nő (Demi Moore) a feketepiacon szerez magának drogot, amellyel ideiglenesen létrehozza önmaga fiatalabb változatát (Margaret Qualley), csak sokkal jobb kiadásban. 2025. április 17-23. 16:30 - Uránia Art Moziterem A brutalista The Brutalist feliratos amerikai film, 215 perc, 2024 (18 éven aluliak számára nem ajánlott) A háború utáni Európából elmenekülve a nagy ívű víziókkal megáldott építész, Tóth László Amerikába érkezik, hogy újra építse az életét, a karrierjét, valamint a házasságát Erzsébettel, miután a háború közben elszakadtak egymástól, határokon és rezsimeken átlépve. 2025. április 20-23. 19:00 - Béke Art Moziterem Anora feliratos amerikai vígjáték, 139 perc, 2024 (18 éven aluliak számára nem ajánlott) Anora, a fiatal brooklyni szexmunkás esélyt kap arra, hogy megélje a saját Hamupipőke történetét, amikor megismerkedik egy oligarcha fiával, és hirtelen felindulásból hozzámegy feleségül. Ám amikor a hír eljut Oroszországba, a tündérmese veszélybe kerül, mert a szülők elindulnak New Yorkba, hogy semmissé tegyék a házasságot…

Az előadásokra jegyek foglalhatók a www.cinemis.hu honlapon vagy elővételben vásárolhatók a mozi jegypénztárában, nyitvatartási időben (minden nap 15:30-20:30 között a Rákóczi utca 5. szám alatt).