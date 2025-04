A felejtés útjába állított macskakövek Miskolcon is

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja van április 16-án. Többek között a miniszterelnök is megemlékezett róla. Ugyanakkor szembe kell vele nézni: egyre kevesebbeknek adódik módjuk úgy emlékezni a történelmi tragédiára, hogy saját személyes tapasztalatuk van rá nézve... értelemszerűen ennyi sok évtizeddel a második világháború után egyre fogynak az egykori túlélők. Nemrég a Boon.hu is megírta, „Rose Girone, aki egyike volt a 245 ezer túlélőnek, 113 éves korában hunyt el”. Rose Girone egyébként 1912. január 13-án született a lengyelországi Janowban. Családja hatéves korában költözött a németországi Hamburgba. A mostani halálesetről beszámoló cikk idézi a témában megszólaló Greg Schneidert, aki a New Yorki Claims Conference ügyvezető alelnökeként fogalmazta meg: „A holokauszt tanulságai nem halhatnak meg azokkal együtt, akik elszenvedték a szenvedést. A holokauszt egyre inkább átcsúszik az emlékezetből a történelembe, és a tanulságai túl fontosak ahhoz, különösen a mai világban, hogy elfelejtsük őket.” Ez ellen hatnak a botlatókövek.

Miskolcon és Mezőkövesden is megtalálhatók a holokausztra emlékeztető botlatókövek