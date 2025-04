Bölcsődét szenteltek meg Encsen (fotók, videó)

Tizenöt éve 32 500 ilyen férőhely volt, ez a szám ma már több mint 69 ezer. Az ellátóhelyek és az egyházi férőhelyek száma is növekedett, utóbbi tizenöt év alatt 215-ről 3786-ra – közölte Soltész Miklós.

Soltész Miklós a kormány családtámogatások rendszeréről is beszélt a bölcsőde átadásán Fotó: Vajda János

Egyéb segítség is

Az államtitkár hangsúlyozta, a családoknak nemcsak a bölcsődei ellátásban, hanem más területeken is segítséget nyújt a kormány. Kiemelte a csed és a gyed jövedelemadó-mentességét és az édesanyákra vonatkozó szja-mentességet. Megjegyezte, a kétgyermekes anyák adómentességének bevezetése jövő január elsejétől kezdődik, míg a háromgyermekes édesanyák már idén októbertől mentesülnek az szja alól.

Soltész Miklós szerint ezekre a segítségekre és támogatásokra

óriási nagy szükség van ahhoz, hogy a gyermekvállalás ne legyen azonos a szegénységvállalással, a gyermekvállalással ne szociális segélyezésre kelljen berendezkedni a családoknak.

Az egyházak támaszok

Az államtitkár arról is beszélt, ha az emberek keresztény felfogással gondolkodnak, Magyarországon is van remény arra, hogy a családok megérzik azt: az egyházakra támaszkodva, az egyházak segítségével minden lehetőséget megkapnak ahhoz, hogy minél több gyermeket vállaljanak és neveljenek föl.

Kiemelte, ha az ország, az elmúlt tizenöt évhez hasonlóan, a kereszténység megtartásával, megőrzésével és erősítésével megy tovább, a kormány meg tudja védeni az országot azoktól a veszélyektől, „amelyek Nyugat-Európában teljes mértékben rombolják akár a családi nevelést, a gyermekeknek a nevelését, akár pedig a közerkölcsöket”.

Soltész Miklós köszöntőjében a húsvéthétfőn elhunyt Ferenc pápáról is megemlékezett, kitérve Magyarországon tett látogatásaira is.

Új életmód elsajátítása

Dr. Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője többek között arról beszélt: az új encsi görögkatolikus bölcsőde „bizonyítéka annak az erős elhatározásnak, amely a cselekvésre, az új életmód elsajátítására irányul”.

Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartójának (MEKIF) igazgatója elmondta, a görögkatolikus bölcsőde alapkövét tíz hónapja rakták le, az új épület mintegy 440 millió forintból épült meg a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásából, kormányzati támogatással.

Ismertette, a Benjámin Görögkatolikus Bölcsődében két csoportban összesen huszonöt gyermeket tudnak majd fogadni, ahol négy kisgyermeknevelő és két dajka fogja gondját viselni a gyerekeknek. Az intézményt Orosz Atanáz görögkatolikus megyés püspök szentelte meg.