Jogszabálysértő a Szirma és Martinkertváros közötti munkavégzés

Ígéretem szerint, tegnap – a Martinkertváros és Szirma között elhelyezkedő területen – ellenőrzést tartottak kollégáim. Megállapították, hogy az ott folyó földmunkák jogszabálysértőek, azokat a beruházó engedély nélkül kezdte meg. Hatóságként nem vagyunk – és nem is lehetünk – érzéketlenek a lakosság jelzéseire, és a jog mindenkire vonatkozó szabályainak megfelelően járunk el minden esetben. Így tettünk most is: határozatban tiltottuk meg a területen a jogsértő földmunkákat, aminek eredményeképp a munkagépek már tegnap levonultak a területről.