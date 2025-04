Készüljünk bőven pénzzel, akár ennyibe is kerülhet ez a népszerű ballagási ajándék Miskolcon – fotók

A virágbox az új trend

A piac egyik legnagyobb virágboltjában rákérdezünk az újdonságokra és az eladó tud is ilyet mutatni, hiszen a fogantyús virágbox igen népszerű most a ballagók körében. Kérdésünkre azt is elárulja, hogy ennek abszolút praktikus okai vannak, hiszen a vonulás során ez könnyen kézben fogható és tartható.

A virágbox az új trend

Fotó: Vajda János

Egy szép csokorért mélyen a zsebbe kell nyúlni

Az árak tekintetében nagy a változatosság, de 3500 forint alatt szinte nem lehet ballagási csokorhoz jutni. A fent említett trendi virágbox például 7500 forint, de virágcsokrot is találunk ennyiért fiúknak és lányoknak egyaránt. A ballagási szalagokat 1000 forintért kaphatunk, plüssök is rendelkezésre állnak minden formában és mennyiségben, de az árusok elmondása alapján ezeket elsősorban az általános iskolai ballagásokra viszik.