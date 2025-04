Megjárta a lágereket, Franco börtönét, de az FBI is megfigyelte, mindezt miskolci gyökerekkel

Az FBI figyelte, a britek bezárták

Arthur Koestler volt az az egykori kommunista, aki élesen bírálta a diktatúrákat, de épp ezért a demokráciák sem bíztak benne igazán. A második világháború után őt is elérte a hidegháborús paranoia. Az FBI évekig megfigyelte, amerikai látogatásai idején részletes akták készültek róla. Potenciális árulónak tartották, noha egész életében a szabadságot hirdette. Nemcsak az FBI gyanakodott rá, hiszen amikor vízum nélkül érkezett Angliába, a britek is bebörtönözték, mielőtt végül beengedték, és engedélyezték, hogy belépjen az angol hadsereg egyik idegenlégiós egységébe.

Önkezével vetett végett életének

Arthur Koestler életét végigkísérte a hatalommal való szembefordulás. Kommunista volt, de kiszállt, amikor látta az igazságtalanságot. Zsidó volt, de hitt az asszimilációban is. Ateista volt, aki mégis spirituális kérdésekkel foglalkozott. Tudósokat megszégyenítő alapossággal kutatta a csillagászat, a parapszichológia és a filozófia határterületeit. Az élethez való nem mindennapi hozzáállása végül a halálban is megmutatkozott. Amikor Parkinson-kórral és leukémiával diagnosztizálták, 1983-ban önként vetett véget életének, feleségével együtt. Az író Budapesttől Jeruzsálemig, Moszkvától Párizsig, Párizstól Londonig mindenhol ott volt, ahol a 20. század sorsát formálták. József Attilát is barátjának mondhatta, verseit is fordította.

Az alábbi videóban a Sötétség délben című művéből hallhat részleteket.

Videó forrás: YouTube.