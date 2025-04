Komoly áremelkedés jön? Ennél a gyümölcsnél szinte biztos

„Az április eleji tavaszi fagyok ismét komoly problémát okoztak a magyar mezőgazdaságban. Egyes térségekben -8 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, amelynek következtében helyenként akár 80–100 %-os terméskiesés is előfordulhat. A legnagyobb veszélyben idén is a csonthéjas gyümölcsök és az almatermésűek vannak – ezek esetében jelentős áremelkedésre is számítani lehet.”