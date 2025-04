Áldozatsegítés a Miskolci Törvényszéken

Mi adta az ötletet az áldozatsegítés kapcsán életre hívott kerekasztal-beszélgetés megszervezéséhez?

Dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia tájékoztatott az áldozatsegítés, áldozatvédelem témakörében tartott kerekasztal-beszélgetésről

Napjainkban országszerte tapasztalhatóan új lendületet vett az áldozatsegítés, az ezzel foglalkozó szervezetek, szolgáltatások kialakítása és fejlesztése. Éppúgy hangsúlyos az áldozattá válás megelőzése, mint az ilyen helyzetbe került állampolgárok segítése, a segítségnyújtáshoz rendelkezésre álló eszköztár bővítése. Országos célkitűzésként írható le az, hogy magasabb szintre emelkedjen az áldozatvédelem és áldozatsegítés ügye: az utóbbi időkben nőtt például az Áldozatsegítő Központok száma, de regionálisan az is említhető, hogy a tavalyi esztendőben az Igazságügyi Minisztérium és a Miskolci Egyetem bővítette együttműködését egy olyan megállapodással, melynek révén jogi szakokleveles áldozatsegítő szakember szakirányú továbbképzés indult a felsőoktatási intézményben. Ennek a hazai felelősségvállalásnak kíván a Miskolci Törvényszék is részese lenni, illetve hatásosabbá szeretnénk tenni a már rendelkezésünkre álló eszközöket. Annak ellenére, hogy a bíróságoknak nem elsődleges feladata az áldozatvédelem, mégis fontosnak tartottam a társszervek képviselőivel történő eszmecserét, azt, hogy megismerjük egymás munkáját. Reményeim szerint ennek eredményét kamatoztatni tudjuk a bírósági szervezetrendszeren belül mi magunk is.

Tapasztalatcsere az áldozatsegítés kapcsán

Kik vettek részt ezen az eseményen és hogyan zajlott a tapasztalatcsere, az ismeretátadás?

A rendezvényen képviseltette magát a Miskolci Áldozatsegítő Központ, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata és a Miskolci Rendőrkapitányság, továbbá a Miskolci Törvényszék és illetékességi területén működő járásbíróságok tanúgondozói is jelen voltak.

Doszpoly Orsolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ koordinátora elmondta, hogy a bűncselekmények következtében elszenvedett sérelmek, hátrányok nem kizárólag a sértettet érintik, ezért az áldozat-fogalomba mindenki beletartozik, akit pszichikai, szociális, anyagi vagy egyéb hátrány ért. Munkájukkal igyekeznek segíteni a hozzájuk fordulókat az áldozattá válás hátrányainak leküzdésében, az egyéb áldozatvédelmi szolgáltatások igénybevételében, felvilágosítást adnak ezen személyeknek jogaik gyakorlásához. Érdekes volt hallani, hogy kezdetben nem volt ismert lehetőség az állampolgárok körében az áldozatsegítés, ez azonban napjainkra pozitív irányba változott, minthogy a sértettek már a rendőrségi feljelentés megtételekor tájékoztatást kapnak az áldozatsegítés lehetőségéről, továbbá – hozzájárulásuk esetén – adataik automatikusan továbbításra kerülhetnek az ÁSK-hoz. Ezt követően az áldozatsegítő munkatársak veszik fel velük a kapcsolatot, mintegy „házhoz hozva a segítséget”. Emellett az állampolgárok rendelkezésére áll egy ingyenesen, a nap bármely órájában hívható áldozatsegítő vonal is.