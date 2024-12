Ne kerülgesse tovább az elromlott gépeit - ennyit fizetnek érte

Tudta, hogy most érdemes lomtalanítani, szép összeget kaphat régi gépeiért? Utánajártunk, mit is kezdhetünk a már nem működő, csak a helyet foglaló lecserélt, elromlott háztartási eszközeinkkel. Az elektronikai hulladék leadása jövedelmezőbb, mint hinné. A szolgáltatóval szerződött telepeken ingyenesen leadhatók, sőt sok esetben még fizetnek is érte.