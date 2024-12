Kreatív, alkotó foglalkozások

Czabányi Attila a mindennapokról kiemelte: – Ez egy családi ház, nyilván korlátozott a befogadási képessége, így folyamatos beosztás szerint, szervezetten jönnek a gyerekek. Iskola után minden délután van program, a kreatív, alkotó foglalkozásoktól kezdve a főzés-sütésen át a számos játékig. Az életünket különböző társas rendezvények is színesítik, melyeken akár táncolhatnak is. Fontos tevékenységünk a korrepetálás, hiszen itt más az „íze”, mintha az iskolában ülnének le. Működik iskolánkban a „garas-rendszer”, melyben plusz teljesítményért – akár egy szereplés, egy gyűjtőmunka, amit önállóan valósít meg a gyermek – garas jutalmat kapnak. Ezeket itt, a kikötőben a cégektől kapott apróbb ajándékokra – jegyzetfüzet, toll, kulacs – lehet „levásárolni”. Ez ebben a fiatal korban nemcsak a pénzügyi tudatosságot erősíti, hanem egy újabb pozitív lehetőséget, élményt nyújt itt a kikötőben. De nem állunk meg itt, hiszen vannak még álmaink. Jó lenne egy edzőterem, van az udvaron egy kemencénk, melyre tetőt szeretnénk csinálni, és varrógépet is be akarunk szerezni, hogy szabni-varrni is megtanítsuk a diákokat. Olyan elképzelésünk is van, hogy a szülőket, nagyszülőket is bevonjuk a foglalkozásokba. Tavasszal Tarisznya néven egy újságot szeretnénk megjelentetni, melyben a gyerekek alkotásait, az mindennapjainkat mutatnánk be. Közhasznú alapítványként folyamatosan keressük a partnereket, akik segíthetnek céljaink megvalósításában, abban, hogy még jobban kiteljesíthessük a gyerekek világát.