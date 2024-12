„Szóljanak az ismerőseiknek, a rokonaiknak, a barátaiknak is, mert minél jobban odaállunk az új magyar gazdaságpolitika mögé, annál sikeresebben tudja a magyarság képviselni az érdekeit a jövőben.”



Dr. Simicskó István: ismét megkérdezzük a magyarok véleményét

A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője elmondta: a keleti végek mindig is fontosak voltak számára, mivel ezen a környéken, Tiszalökön született:

„Tizennegyedik alkalommal kérdezi meg a Magyar Kormány a magyar emberek véleményét. És nem a választások előtt, hanem menet közben is. Ez egy komoly demokratikus vívmány, még akkor is, ha sokan támadják. 2011- ben indítottuk útjára a Nemzeti Konzultációt, és most is fontos sorskérdésekről kérdezzük meg az embereket.”

A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője aláhúzta: a kormány a Nemzeti Konzultáció szerint alakítja a kül- és gazdaságpolitikáját, a társadalompolitikával együtt. Régebben téma volt a Nemzeti Konzultációban a Soros-terv, a kormány a migrációs kérdésekről is megkérdezte az embereket. Korábban közel két és fél millióan küldték vissza kitöltve, ami egy fontos visszajelzés a kormány számára.



„Manfred Weber Magyar Pétert biztatta”

Dr. Simicskó István azt látja, hogy nemzetközi szinten komoly küzdelmek alakultak ki. Kifejezte reményét, hogy az amerikai elnökválasztás kedvező lesz Magyarország számára, és januári beiktatását követően Trump azon fog munkálkodni, hogy az orosz-ukrán háború mielőbb véget érjen. Dr. Simicskó István hangsúlyozta: az ék kívülről került a két háborúzó nép közé. Európa nem tud megújulni spirituálisan és lelkileg, ez rányomja a bélyegét a recesszióra, a gazdaság működésére. És nehezíti a helyzetet az a sok szankció is, amit Brüsszel Oroszországra kényszerített.

A politikus kitért Európa két vezetőjére, Ursula von der Leyenre és Manfred Weberre (utóbbinál kiemelte: nem arról híresült el, hogy a magyarokat annyira szereti). Weber nyíltan fölvállalta, hogy Orbán Viktor kormányával szemben dolgozik, és Weber az Európai Parlamentben legutóbb Magyar Pétert biztatta.