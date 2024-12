Sára Mikulás idején poénból virgácsot is kap. Ez egy régi történethez kapcsolódik a családi legendáriumban: Sára kiskorában sírva fakadt tőle, azóta viszont a vicc kedvéért mindig kap virgácsot.

A karácsony szintén az együttlétről szól Gárdonyi Edina családjában. Korábban vásárolt már lányának Mamma Mia színházjegyet és Azariah-koncertjegyet is.

„Sára két jegyet szokott kapni, és a legtöbbször engem vitt magával a koncertekre. Ahogy egyre nagyobb, ez változik: most már általában a barátnőit hívja magával ezekre az eseményekre” - mesélt az ajándékokról Gárdonyi Edina.

Mikuláscsomag: eldugta belőle a gyerek a virgácsot

Fejes Enikő egy vicces Mikulás-történetet is megosztott velünk abból az időből, amikor a gyermekei még kicsik voltak, és a mikuláscsomag volt a „divat”. Akkoriban minden mikuláscsomagban volt virgács. Az egyik alkalommal Enikő legnagyobb gyermeke ravasz módon kivette a virgácsot a csomagból, és eldugta. Aztán büszkén mesélte a két kistestvérének, hogy csak ők voltak idén rosszak, mert az ő mikuláscsomagjában nem volt virgács. És nagy sajnálatára Fejes Enikő sem mondhatta el az igazságot, mert akkor kiderült volna a kicsik előtt, hogy ő állította össze a csomagot, nem a Mikulás. Később persze fény derült a rejtélyre, amikor el kellett mondani nekik, hogy valójában nincs is Mikulás.

Fejes Enikő családjában még most is van kisgyermek. Ezért a családtagok az ő kedvéért a mai napig ajándékkérő listát írnak a Mikulásnak és karácsony idején a Jézuskának. Ezt később bedobják egy karácsonyi postaládába a cserépkályha tetején, és ez hirtelen eltűnik, amikor a szülők megnézik az ajándékkérési listát. Enikőnek arra is nagy figyelmet kell fordítania szülőként a férjével, hogy a négy gyermekük egyike se szoruljon háttérbe, és mindenki olyan ajándékot kapjon, ami a lehető legboldogabbá teszi őt Mikulás és karácsony idején. Itt olvashatunk arról, milyen az, amikor egy gyermek levelet ír a Mikulásnak.