Hangos ugatással üdvözölnek minket a MÁSA lakói. Az orvosi szobában nincs megállás, van itt bőven gazdira váró kutya, ápolásra szoruló cica. Csak ketten vannak, akik csöndben ülnek. Remegnek. Félnek. A kenel végébe húzódnak. Ők Lays és Chio, akiket állatvédők mentettek ki egy Vas vármegyei szaporítótelepről, és most a MÁSA orvosi szobájában gyógyulnak kedves és hozzáértő állatsegítők kezei között.

Lays nagyon félős még. A MÁSA állatvédői mindent megtesznek, hogy megnyíljon.

Fotó: BNR

Lays makacs fiú

Lays a kenel végébe húzódik. Nagyon fél, csak óvatos pillantásokat vet ránk. Nem is erőltetjük a dolgot. Mi még nagyon idegenek vagyunk számára.

Hogy mennyi idős lehet pontosan, még nem tudták megállapítani. Ahhoz a fogazatát kellene megvizsgálni, de még ennyire nem enged magához senkit. Nem tűri a pórázt, az ételt kétkedve fogadja.

Néhány nap kellett, amíg engedte, hogy ölbe vegyék, simogassák. Kezdi megérteni, milyen, ha szeretve van. Megható videót készített a MÁSA.

Chio hamarabb engedett

Gyönyörű barna szemével bizalmatlanul néz ránk. Chio kislány, valamivel könnyebb elnyerni a bizalmát, de talán más oka is van rá.

Lehet, hogy vemhes

- mondja Rita.

Összeszorul a szívünk.

A MÁSA állatsegítőit már ismeri, engedi, hogy pórázt rakjanak rá. Szívesen jön ki sétálni, még ha hideg is van. Remeg, farkát maga alá húzza. Néha vet ránk egy-egy pillantást. Nehezen oldódik fel. Szaglászik, nézelődik. Engedi, hogy Rita megsimogassa. Tűri, hogy fotózzuk, videózzuk, mint egy sztárt. Nem győzzük dicsérni, milyen gyönyörű. Aztán már pózol is a kamera előtt. Lassan feloldódik, és még azt is megengedi, hogy én megsimogassam. Megható pillanat.

Chio megengedte, hogy megsimogassam

Fotó: BNR

Álltmentés tetemek közül - MÁSA élet

Nagyon-nagyon féltek. Maguk alá ürítettek. Folyamatosan kapkodtak, haraptak volna

– ezt már Horváth Rita, a MÁSA vezetője meséli, milyen állapotban érkeztek hozzájuk a kutyák.

Nem nagyon találkoztak emberrel, szeretettel és simogatásokkal pedig egyáltalán nem. Az ételt úgy dobták eléjük, csomagolásban - maguk bontották ki, ehettek a műanyagból is. Alultápláltak és nagyon rossz egészségügyi állapotban voltak. Rettenetes körülmények között tartották őket, tetemek között, a saját ürülékükben, bezárva.