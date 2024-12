Az utóbbi napokban épült, készült, szépült a tiszaújvárosi Városháztér - írja a tiszaujvaros.hu. A feldíszített karácsonyfa mellett egy 15-ször 20 méteres műjégpályát is építettek, ez a kilencedik ilyen szezonális pálya az országban. Az időjárás napos, a levegő hőmérséklete viszont napközben is fagypont közeli, így itt-ott a hó is megmaradt, hogy teljes legyen a téli kép. Nap, mint nap érkeztek nézelődők a városközponti műjégpályához, amin hétvégére már elkészült a jégréteg is, ehhez beindították a hűtőberendezést és időközönként locsolják a pályát.

Korszerű technika

"A 13 centiméter vastag jég alatt -10 fokos fagyálló folyadékot keringetnek egy hőcserélő gumirendszerben, alatta pedig 1500 négyzetméternyi szigetelőanyag van, hogy ne sérüljön a térkő. A három és fél tonnás hűtőberendezésnek, 3x120 amper áramigénye van" - nyilatkozta Szabó-Illés Luca, a pályát telepítő Jégpálya Center Kft. értékesítő ügyfélkapcsolati referense.

A jégpálya befogadóképessége 70- 80 fő, ennyien tudnak rajta egyszerre biztonsággal korcsolyázni.

A pályát 2-3 óránként egy speciális kisgéppel tisztítják meg, ami eltakarítja a jégtörmeléket, miközben egy vékony jégréteget is húz rá, hogy mindig tökéletes legyen a felület. Ezek a szezonális jégpályák +12 fokig bírják a hőmérsékletet. A jégpálya január 20-ig üzemel majd.