14 évvel ezelőtt bemutattak a TV2-n egy olyan ketrecharcos-versenyt, amin nyolcéves gyerekek péppé verik egymást. Komoly közfelháborodás lett a viadal létéből, pszichológusok szólaltak fel ellene, aztán hamarosan be is tiltották. Legalábbis azt, hogy 14 éven aluliak versenyezhessenek. A felvételeken szereplő egyik fiú ózdi volt, Ariel, aki ma már többszörös világbajnok. Azt mondják, a nehéz környezetből érkező gyerekekből vagy bűnöző, vagy sportoló lesz. Ariel most 22 éves és börtönben van. BV-őr lett Miskolcon.

Ez volt az álma

- Nyolcévesen csak az volt a fejemben, hogy bizonyítani szeretnék, tovább szeretnék fejlődni, csináltuk, edzettünk, az edző mindig kiállt mellettünk - meséli Ariel, aki ma már BV-őr, naponta 120 kilmétert utazik a munkába.