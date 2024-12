Negyvenedik születésnapját ünnepelte a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum kedden. Ringer István, az intézmény igazgatója elmondta: napra pontosan négy évtizede, vagyis 1984. december 3-án nyílt meg a múzeum. Hozzátette: a jubileum ünnepségére igyekeztek meghívni mindenkit, akik az intézmény történetének különböző időszakaiban fontos szerepet töltöttek be a múzeum sorsának alakításában. Megemlítette azt is „Negyven év, negyven kép” - címmel fotókiállítást is létrehoztak, amely minden esztendő egy-egy fontos eseményét tárja a látogatók elé. Szamosvölgyi Péter, a város polgármestere köszöntőjében azt fogalmazta meg, hogy egy város nem lehet meg alkotó közösségek nélkül, azok pedig nem működhetnek megfelelő terek nélkül. A Kazinczy múzeum soha nem volt holt tárgyak bemutató tere, ott mindig pezsgő kulturális, szellemi élet folyt, nagyban hozzájárulva Sátoraljaújhely kulturális életéhez – jegezte meg. Azt is megemlítette, hogy a városnak A Magyar Nyelv Múzeumával együtt két múzeuma is van, ami Újhely történelmi és kulturális súlyát igazolja. Hozzátette: a 40 éves kor egy ember életében a legaktívabb időszak, ennek szellemében kívánt további jó munkát a jubiláló intézmény munkatársainak.

Jubileum a negyvenéves sátoraljaújhelyi múzeumban Fotó: Bódisz Attila

Jubileum: Abaúj és Zemplén Weimarja

Nyiri Péter, A Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója, a helyi önkormányzat kulturális ügyekért felelős alpolgármestere beszédében főleg az alapító igazgatóra, Fehér Józsefre emlékezett, aki közös pont volt a két múzeum életében. Ahogy az alpolgármester-múzeumigazgató fogalmazott: Fehér József nem egy, hanem két múzeumot alapított, utalva arra, hogy a Kazinczy múzeum igazgatója A Magyar Nyelv Múzeuma létrehozásában is kiemelt szerepet töltött be, sőt amíg a széphalmi intézmény az újhelyihez tartozott, annak igazgatója is volt. Hozzátette: Fehér József, valamint örök szellemi partnere és barátja, Kováts Dániel ugyancsak a Kazinczy múzeum keretein belül hozta létre, majd működtette évtizedeken át az országos szinten is komoly elismertségnek örvendő Kazinczy Ferenc Társaságot. Mindketten tavaly hunytak el. A nyolcvanas években gyakorlatilag a térségben nem jelent meg olyan helytörténeti kiadvány vagy monográfia, amihez ne lett volna köze a társaságnak, így a múzeumnak is – mondta. Úgy fogalmazott: a múzeum Abaúj és Zemplén Weimarjaként működött. Megjegyezte a Kazinczy társaság központja (amelynek egyébként most Nyiri Péter az elnöke) most is a Kazinczy múzeumban van.