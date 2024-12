Horkolás: alvási apnoéra utalhat

Dr. Annus János Kristóf, a szegedi SomnoCenter Alvászavar Központ vezetője beszélt arról, mi áll a horkolás hátterében: „Horkolás és horkolás között óriási különbség lehet, intő jel, ha alvás után is állandó fáradtság érzettel ébredünk. Obstruktív alvási apnoe betegség esetén egy összetett mechanizmus miatt (szöveti lazaság, szűkület) felső légúti szűkület alakul ki, így kevesebb levegő áramlik be a tüdőbe. Leghangsúlyosabb formájában a torok hátsó részének teljes elzáródása is bekövetkezhet, értelemszerűen ilyenkor nem jut levegő az alsó légutakba, tüdőbe. Ez a gyakorlatban elzáródásos légzéskihagyások formájában jelentkezik. A sorozatos légzéskihagyások ellen mikroébredésekkel védekezik szervezetünk, ami hatással van az alvás minőségére. Alvásunk fragmentálttá, darabossá válik, legtöbbször felületes alvás – ébrenlét között hullámzunk, jobb esetben felületes alvás első és második szintje között, de nem tudunk eljutni mélyalvásig és az álmodási fázisok is károsodnak. Ennek köszönhető, hogy másnap nem érezzük magukat felfrissülve” – emeli ki dr. Annus János Kristóf, aki a mielőbbi kivizsgálás fontosságát hangsúlyozza.