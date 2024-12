Néhány éve a kosárlabdapálya újult meg, aztán egy vadonatúj pumpapályát alakítottak ki, de modern padokat is kihelyeztek Tiszaújvárosban az Ifjúsági parkba. Pár hete pedig a labdarúópályát korszerűsítették, felmarták az aszfaltot, a helyére rekortán borítás került.

A képviselő-testület májusban döntött a pálya teljes felújításáról. Néhány hete már használhatják a küzdőteret, a hivatalos átadót múlt csütörtökön tartották. A közel 600 négyzetméteres pályát mintegy 30 millió forintból korszerűsítették.

Közös fejlesztések

"Nagyon örülök, hogy a Mol és a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatta a focipálya rekonstrukcióját - fogalmazott dr. Fülöp György polgármester. - Az elmúlt években már több közös fejlesztés is megvalósult itt és a focipályára is ráfért már a felújítás, úgyhogy köszönjük a támogatást. A jövőben is tervezünk közös fejlesztéseket, de ezt még nem árulom el, legyen meglepetés a városlakóknak. A Mol helyi klubokat, sportolókat és csapatokat is szponzorál, az utóbbi öt évben több mint 200 millió forinttal támogatta a város sportéletét.

"A Mol és a Mol Petrolkémia évtizedek óta fontos szerepet játszik a közösség életében - mondta dr. Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. - Ez az új rekortánpálya azért is érdekes, mert az alapanyaga a most elkészült poliol üzemünkből is jöhetett volna, bár nem onnan jött, mert még a gyártásfelfutás most zajlik, de ilyen alapanyagot is tud gyártani az üzem, ami mással összekeverve lesz aztán ilyen anyag.