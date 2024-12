A tudásbázis és az igények találkozása szükséges az együttműködés létrejöttéhez

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke kifejtette: a kamara a régió egyetemeire tudásközpontként tekint és igyekszik is velük az együttműködések lehetőségeit kihasználni. Zemplén a vármegye „ékköve” a borászat és az idegenforgalom tekintetében, de úgy látják, hogy egyéb lehetőségek is kínálkoznak – fogalmazott a boon.hu-nak. A megkötött megállapodások ezek szervezeti kereteit teremtik meg – magyarázta. Nagyon sok cég keres képzett munkaerőt, számos vállalkozás pedig akár kutatási együttműködésre is hajlandó a felsőoktatási intézmények nyújtotta lehetőségeket kihasználva. Meglátása szerint a térségben jelenlévő multinacionális vagy nagyobb hazai cégek ebben már jó úton járnak, a kis- és középvállalkozások azonban még kevésbé fogékonyak a tudományos alapú fejlődésre – például a mesterséges intelligencia – erőteljesebb befogadására. Bihall Tamás ezen a téren lát sok fejleszteni valót. A kamara a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások között a közvetítő vagy katalizátor szerepét tölti be – mondta az elnök. Véleménye szerint a vállalkozások jól használhatják a THE tudásbázisát, míg az intézmény a működő cégek reál szférában szerzett gyakorlati tapasztalatait, a felőlük jelentkező igényeket hasznosíthatják jó hatékonysággal – emelte ki.